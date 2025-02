Spektakelstukken van Michael van Gerwen in de Premier League darts

Michael van Gerwen zorgde donderdagavond bij de start van de Premier League darts voor vuurwerk. De Vlijmenaar versloeg in een hoogstaande partij regerend wereldkampioen Luke Littler. Daarna volgde opnieuw een spektakelstuk, tegen de vorige wereldkampioen Luke Humphries.

Van Gerwen begon het duel tegen Littler sterk, met een elfdarter. Maar Littler was niet onder de indruk. De Engelsman greep de volgende leg ook in elf darts. Daarna ging het duel op en neer.

Bullseye In de vijfde leg profiteerde Littler van drie missers van 'MVG' op dubbel tien, maar de Vlijmenaar maakte dit foutje meteen goed met een veertiendarter en een 114-finish in de daaropvolgende beurten.

Thriller

In zijn daaropvolgende wedstrijd trof Van Gerwen de wereldkampioen van twee jaar geleden, Luke Humphries. Die had in zijn eerste wedstrijd van de avond afgerekend met Nathan Aspinall (6-2). Ook dit werd een thriller.

'MVG' gaf meteen zijn visitekaartje af en begon het duel met een 180-score. Desondanks moest hij de eerste leg aan de Engelsman laten, die in dertien darts de eerste leg uitgooide.