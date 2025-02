Enorme stroomstoring in Breda is weer voorbij

De grote stroomstoring in Breda is opgelost, dat laat de Veiligheidsregio weten. Bijna 30.000 huishoudens zaten sinds kwart over acht vrijdagochtend zonder stroom. Huizen, bedrijven en instellingen waren getroffen.

Inmiddels heeft iedereen weer stroom. Het ging volgens netbeheerder Enexis om 29.726 klanten. De storing duurde tot ongeveer halfelf. Het probleem was in de noordelijke helft van de stad. Uitval van middenspanningsinstallatie

De oorzaak was uitval van een middenspanningsinstallatie in een schakelstation. "Collega's zijn ter plekke bezig geweest om kabelvelden om te zetten. De uitgevallen velden zijn omgezet naar een reserve transformator", zo liet een woordvoerder van Enexis eerder weten.

Wachten op privacy instellingen...

Door de stroomstoring werkten verkeerslichten niet meer. "Let daarom extra goed op de verkeerstekens op de weg", was het advies van de politie. Veel huishoudens hadden geen warm water. Het Amphia Ziekenhuis liet weten dat zij niet getroffen waren door de storing. Op het station van Breda was de stroom eveneens uitgevallen. Zowel lampen, informatieborden en poortjes werkten niet meer. "Reizigers die geen kaartje kunnen kopen op station Breda, mogen de trein instappen. Als een conducteur hen vraagt naar hun kaartje moeten zij even uitleggen wat er aan de hand is", vertelde woordvoerder van NS Willemijn Weinands.

Geen stroom op het station (foto: Tom van der Put/SQ Vision).

Wachten op privacy instellingen...

In een bedrijfsverzamelpand aan de Lage Mosten zat een man een uur vast in een lift. De man was niet in paniek. De brandweer van Prinsenbeek heeft hem uiteindelijk kunnen bevrijden. Een woordvoerster van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant liet weten dat er meerdere liftopsluitingen waren deze ochtend. Er zouden zeker zeven gevallen bekend zijn. "Dat is echt heel veel", zegt ze. Ook werkten meerdere slagbomen en prijsborden bij tankstations niet meer door de storing.

En ook slagbomen werkten niet meer door de stroomstoring (foto: Tom van der Put/SQ Vision).

Borden met prijzen bij tankstations deden het ook niet (foto: Tom van der Put/SQ Vision).