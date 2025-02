Grote stroomstoring: 30.000 huishoudens zonder stroom in Breda

In Breda zitten sinds vrijdagochtend kwart over acht bijna 30.000 huishoudens zonder stroom. Monteurs van netbeheerder Enexis zijn bezig om het probleem op te lossen. Waardoor het komt is nog niet duidelijk.

De getroffen klanten zijn onder andere huishoudens, bedrijven en instellingen. Het gaat volgens netbeheerder Enexis om 29.726 klanten.

Door de stroomstoring werken verkeerslichten niet meer. Ook hebben veel huishoudens koud water. Het Amphia Ziekenhuis laat weten dat zij niet getroffen zijn door de storing. Ook op het station van Breda is de stroom uitgevallen. Zowel lampen, informatieborden en poortjes werken niet meer door de stroomstoring.

Vooral de bovenste helft van de stad is getroffen door de storing. Het gaat om grote delen van Heksenwiel, Haagse Beemden, Hoge Vucht. Ook een deel van het centrum en Teteringen zouden last hebben van de storing.