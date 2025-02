Gigantische Duitse windmolens zijn straks ook in Den Bosch en Uden te zien

De Duitsers willen op een steenworp afstand met de grens van Nederland kolossale windturbines gaan plaatsen. De nieuwe windmolens zijn bijna net zo hoog als de Eiffeltoren en zullen in grote delen van Brabant te zien zijn, meldt Omroep Gelderland.

Als het aan het stadsdistrict Düsseldorf ligt, dat over het gebied gaat, komen er pal langs de Nederlandse grens bij Groesbeek in Gelderland elf nieuwe windmolens te staan. Dat schrijft Omroep Gelderland.

Ruim twee keer zo hoog als Nederlandse windmolens

De windmolens zijn een stuk groter dan we die in Nederland kennen. Doorgaans is een Nederlandse windmolen ongeveer 100 meter hoog, maar die van onze oosterburen zijn met 266 meter meer dan twee keer zo hoog.

Te spotten in Veghel, Helmond en Deurne

De straal waarbinnen de Duitse windturbines te zien zijn, is bijna 60 kilometer groot. Dat betekent dat de giganten zelfs in Den Bosch, Uden, Veghel, Helmond, Deurne en Eindhoven te spotten zijn.

Volgens de plannen van het stadsdistrict komen de elf windmolens in het natuurgebied Reichswald. Op zestig kilometer afstand zullen alleen de tipjes van de molens zichtbaar zijn. Wanneer de turbines er daadwerkelijk komen, is nog niet duidelijk.