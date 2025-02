Einde seizoen voor geblesseerde PSV-spits Ricardo Pepi

Ricardo Pepi gaat dit seizoen geen minuten meer maken voor PSV. De spits liep in de wedstrijd tegen Liverpool een knieblessure op en is afgelopen week geopereerd. De Amerikaan die dit seizoen de tweede spits was achter Luuk de Jong, was voor de Eindhovense club belangrijk met de nodige belangrijke doelpunten.

De blessure van Ricardo Pepi is een flinke aderlating voor PSV. Ondanks dat de Amerikaan vooral tweede spits was achter Luuk de Jong, was hij in achttien wedstrijden al goed voor elf doelpunten.