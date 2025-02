Omstreden gebedsgenezer gaat door in Dussen en verbouwt zijn huidige pand

Er komt voorlopig geen nieuwe megakerk in Dussen, maar Tom de Wal van Frontrunners Ministries gaat wél verbouwen. Dat blijkt uit een gesprek tussen de omstreden gebedsgenezer en de gemeente. Het huidige pand wordt de komende tijd verbouwd en het parkeerterrein uitgebreid. Dat heeft directe impact op omwonende Helga Gardenier: “Ik ben geschrokken, daar gaat ons groene uitzicht.” Het is nog onduidelijk of er in de toekomst alsnog nieuwbouw komt.

Al lange tijd houden de plannen van de religieuze organisatie de gemoederen bezig in Dussen. Een groot deel van de inwoners van het kleine dorp ziet de komst van gebedsgenezer De Wal niet zitten. Een bewonersinitiatief zamelde handtekeningen in met een petitie en overhandigde die aan de wethouder. Half december trok De Wal onverwachts de vergunningsaanvraag in, vlak voordat het college een beslissing zou nemen. Nu blijkt dus dat er voorlopig geen nieuwe vergunningsaanvraag komt. Gesprek met de wethouder

Donderdag kwam De Wal langs op het gemeentehuis voor een gesprek met wethouder Sheikkariem. “Er is gesproken en gereflecteerd over de afgelopen periode. Hierbij is ook gesproken over de zorgen vanuit de samenleving en de dilemma’s die dit met zich meebrengt”, aldus de woordvoerder van de gemeente. Volgens hem heeft De Wal aangegeven de huidige activiteiten voort te gaan zetten in het huidige onderkomen “Ze hebben ons geïnformeerd over de geplande verbouwingen en renovaties van het pand.”

Wat ging hier aan vooraf? Tom de Wal organiseert met zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries genezings- en bevrijdingsdiensten door het hele land. Hij kocht een pand in het dorp Dussen en wilde er een groot religieus centrum gaan bouwen. Daarvoor zijn miljoenen euro’s nodig die hij ophaalt met schenkingen van zijn volgelingen. Veel buurtbewoners maken zich zorgen over de geluids- en verkeersoverlast. De diensten van Tom de Wal zijn omstreden. Tijdens zulke bijeenkomsten zouden mensen 'genezen' kunnen worden van ziektes als leukemie en Parkinson en 'bevrijd' van 'demonen' als homoseksualiteit en autisme.

Parkeerterrein wordt uitgebreid

Het nieuwbouwpand zal er dus voorlopig niet komen, maar de organisatie blijft wel in het dorp. De aanpassingen aan het gebouw vallen binnen een omgevingsvergunning die is verleend in 2016. Ook wordt het parkeerterrein uitgebreid. Die vergunning werd al in 2018 aangevraagd door de vorige eigenaar. Geen goed nieuws voor Helga Gardenier. Ze zet zich in voor het bewonersinitiatief, maar woont ook dicht bij de locatie van Frontrunners. Vanuit haar achtertuin kijkt ze nu nog uit over groene weilanden, maar dat gaat veranderen. “Ons uitzicht wordt ontnomen, er is straks tot laat nog veel licht. Ik ben hier echt niet blij mee”, reageert ze. “Het is ook spannend voor de toekomst. Stel Toms plannen lukken niet en hij wil ergens anders heen, dan ligt dat parkeerterrein er straks al wel.” Er loopt nog altijd een aanvraag voor een sloopvergunning. Daarover neemt de gemeente uiterlijk 27 februari een beslissing. Omroep Brabant heeft Tom de Wal van Frontrunners om commentaar gevraagd, maar tot nu toe is er niet gereageerd op onze vragen.