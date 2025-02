Oud-PSV'er Wim van den Dungen (80) overleden

Oud-PSV'er Wim van den Dungen is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij speelde 247 wedstrijden voor de club uit Eindhoven. PSV heeft het overlijden van de oud-speler uit Budel op de website van de club bekendgemaakt.

De voetballer uit Budel-Dorplein begon zijn voetbalcarrière bij SV Budel. In 1966 nam PSV hem over. Hij speelde acht seizoenen bij de club uit Eindhoven en was verdediger.

Tijdens zijn loopbaan bij de Eindhovense club scoorde hij vijftien doelpunten. De beroemdste treffer maakte hij op woensdag 28 april 1971 in de halve finale van de Europa Cup II. Dat was in het Santiago Bernabéu stadion tegen Real Madrid (2-1). Het doelpunt was echter niet genoeg om de finale te bereiken.

In 1974 won hij met PSV wel de KNVB-beker. Hij beëindigde zijn loopbaan bij het Belgische KFC Diest.

Hier zie je beelden van de winst van de KNVB-beker in 1974: