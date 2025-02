Iedereen wil de carnavalsemblemen van de politie hebben: 'Al bijna op'

Kende gij politieman Adrie al? Deze agent van de Oeteldonkse eenheid deelt samen met alle Brabantse collega's weer prachtige carnavalsemblemen uit. Wie zo'n embleem wil, moet snel zijn want de plaatjes die je op je pekske kan strijken zijn erg gewild. "We hebben 40.000 emblemen en die zijn eigenlijk al bijna op."

Het is de derde keer dat de politie-eenheid Oost-Brabant met een carnavalsembleem komt. "En dit jaar doet ook de eenheid Zeeland-West-Brabant mee. Zij hebben er 20.000 en wij hebben er 20.000", vertelt politieagent Frans, die met carnaval zijn alterego agent Adrie tevoorschijn haalt. Agent Adrie is ontstaan doordat de politie met carnaval graag een boegbeeld wilde. "Eerst dachten we aan een van onze wijkagenten, maar dat was lastig met de continuïteit. Uiteindelijk is Adrie geboren. Hij is een beetje een kruising tussen Lamme Frans en New Kids."

Deze carnavalsagent draagt dan ook net een ander pekske dan de 'echte' agenten op straat. "We hebben Adrie bewust in een kostuum gestoken omdat het carnaval is, maar je wil natuurlijk wel dat de echte uniformen serieus genomen worden", vertelt Frans.

Op het Instagramaccount van Frans heeft agent Adrie een winactie gehouden en daar komen veel reacties op. Net als voorgaande jaren zijn de carnavalsemblemen van de politie populair. "Overal waar je komt vragen mensen er al om. Ik had er een boel in m'n zak zitten, maar ik ben er doorheen. Dus ik moet ook schooien bij mijn collega's." Volgens Frans gaan we agent Adrie trouwens niet alleen op Instagram zien, maar ook op straat. "Tijdens carnaval gaat Adrie nog een keer naar Mierlo en wat andere plekken", vertelt Frans. "Ook geeft hij met carnaval nog wat tips over hoe je veilig op stap kunt gaan en hoe je ervoor zorgt dat je je huis goed afsluit."

Natuurlijk zal Adrie ook nog wat van die populaire carnavalsemblemen uitdelen. "De oorsprong van het embleem komt vanuit het team in Den Bosch. Daar hebben ze met carnaval allemaal pekskes aan, dus toen dacht ons team: waarom ook niet een eigen embleem?", vertelt Frans. De emblemen zijn zelfs in trek boven de rivieren. "Vanuit andere delen in het land keken ze eerst wat raar op. Een man met een pruik en een embleem? Maar inmiddels krijgen we intern al mailtjes met de vraag: 'Heb je ook een embleem voor ons?' Dus dat is heel leuk!"