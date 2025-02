PSV speelt in de beker opnieuw thuis: halve finale tegen Go Ahead Eagles

PSV speelt in de halve finale van de KNVB-beker een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. PSV versloeg woensdag Feyenoord in Eindhoven (2-0).

Voor de Eindhovense landskampioen is het de vierde thuiswedstrijd in de beker. Na Koninklijke HFC, een spectaculaire wedstrijd tegen Excelsior waarin het veel geluk had en de thuisoverwinning op Feyenoord eerder deze week, komt nu de ploeg van trainer Paul Simonis naar Eindhoven.