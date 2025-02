Vrouw (61) geboeid afgevoerd na vondst grote hoeveelheid drugs

De politie heeft donderdagavond twee mensen aangehouden op verdenking van drugshandel. Het gaat om een 61-jarige vrouw uit Tilburg en een 26-jarige man uit Hilvarenbeek. Beide verdachten zitten voorlopig vast.

Politieagenten deden donderdag onderzoek in een woning in de Kokkestraat in Hilvarenbeek en de Metslawierstraat in Tilburg. In Tilburg vonden agenten meerdere soorten drugs. Ze namen onder andere cocaïne, xtc en 2-mmc in beslag. De 61-jarige bewoonster is aangehouden en geboeid meegenomen naar het politiebureau voor nader onderzoek.

In Hilvarenbeek zijn geen drugs gevonden. Wel is daar een auto in beslag genomen en ook deze bewoner, een 26-jarige man uit Hilvarenbeek, zit nog vast.