Inbraak bij juwelier, daders kwamen binnen via buren waar verbouwd wordt

Bij juwelier Pijnenburg aan de Demer in het centrum van Eindhoven heeft vrijdagnacht een grote roof plaatsgevonden. De dieven gingen de zaak binnen via het gebouw van de buren, waar verbouwd wordt.

Brandalarm

Toen de politie zaterdagochtend aankwam, waren de daders spoorloos. In de zaak ging het alarm af. De politie heeft nog gezocht in de omgeving, maar vond de daders niet meer. Wat er is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

Niet de eerste keer

In 2011 en 2009 was juwelier Pijnenburg ook al het slachtoffer van een overval. Bij de overval in 2009 raakte een medewerker gewond aan zijn hoofd. Die kreeg een klap met een pistool. De drie daders uit Amsterdam kregen allemaal vier jaar gevangenisstraf opgelegd.

Voor de overval in 2011 kregen de drie daders zes jaar cel opgelegd.

DIT VIND JE WELLICHT OOK INTERESSANT:

De daders losten schoten na de overval op juwelierszaak Pijnenburg in 2011