Enorme transformator van 325.000 kilo door straten vervoerd

Een enorm gevaarte trok zaterdag door de straten van Geertruidenberg. Het was 8 meter hoog, 3,5 meter breed en 10 meter lang. Het woog ongeveer 325.000 kilo. Het gaat om een nieuwe transformator voor het hoogspanningsstation.

Op het hoogspanningsstation aan de Peuzelaar in Geertruidenberg staan op dit moment twee transformatoren die aan het einde van hun levensduur zijn. Ook wordt het station uitgebreid met twee extra transformatoren. Dat heeft te maken met de toekomstige vraag naar elektriciteit.

De totale transportcombinatie is bijna 30 meter lang en ruim 6 meter breed. De transformator is door twee enorme kranen van het schip, dat langs de kade ligt, gehesen om vervolgens over de weg met een speciaal voertuig naar het hoogspanningsstation aan de Peuzelaar te worden gereden.