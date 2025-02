Weer puntenverlies voor PSV: Willem II stunt met gelijkspel in Eindhoven

PSV heeft voor de tweede week op rij punten laten liggen. Na een gelijkspel tegen NEC (3-3) vorige week, volgde er zaterdagavond weer een gelijkspel. Willem II wist te stunten in het Philips Stadion. Mickaël Tirpan was de gevierde man bij de Tilburgers. Zijn doelpunt in de 83e minuut zette een 1-1 eindstand op het scorebord.

Dat het een saaie wedstrijd was kon je Willem II natuurlijk niet kwalijk nemen. De Tilburgers waren niet naar Eindhoven gekomen om er samen met PSV een show van te maken. Maar de grootste kans in de eerste helft was wel voor de Tricolores. Mickaël Tirpan was doorgebroken aan de rechterkant maar schoot voorlangs. PSV zette daar heel weinig tegenover.

Perisic en Malacia spaarzame lichtpuntjes

Dat zat Bosz dwars en daarom ging hij na een uur volop wisselen. Opvallend was dat niet debutant Tyrell Malacia vroeg werd vervangen. De linksback kon zo wedstrijdritme op doen en maakte als één van de weinige basisspelers indruk.

De wissels gaven PSV wat meer flair. Vooral Ivan Perisic viel sterk in en was tevens ook de aangever bij de openingstreffer van Noa Lang. De vleugelaanvaller volleyde de bal op knappe wijze in het doel. De Kroaat lijkt daarmee zijn basisplaats voor het duel met Juventus van dinsdag te verzekeren. Verder lijkt het voor Peter Bosz vooral puzzelen. Dat moest hij al door alle blessures, nu moet hij ook uitzoeken wie de beste vorm heeft. Want op dit moment lijkt bijna niemand bij PSV die te hebben.

Tweede puntenverlies op rij

PSV is het in 2025 geregeld kwijt in de competitie en ook zaterdagavond ging het mis. Want in de 83e minuut was het Tirpan die weer doorbrak aan de rechterkant. Nu vloog schijn schot wel ziedend hard binnen en zette hij Willem II verrassend, maar verdiend, naast PSV.

De Eindhovenaren probeerde in een slotoffensief nog de winnende treffer te maken, maar dat lukte niet waardoor voor een tweede week op rij puntenverlies volgde in de Eredivisie. Na de dramatische slotfase in Nijmegen volgt nu een dramatische wedstrijd in het eigen stadion. Dat ze bij PSV stof tot nadenken hebben was voor zaterdag al duidelijk; de problemen stapelen zich alsmaar verder op.