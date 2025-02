Het is nog net geen crisis bij PSV, toch is die niet ver weg

Om het woord crisis van stal te halen, gaat wellicht te ver, maar dat PSV er dicht tegenaan hikt is een feit. Voor de tweede week op rij speelde PSV gelijk en verloor het weer twee punten. Bovendien zakte het sportief door het ijs. Ook naast het veld zijn er zorgen: blessuregevallen en er moeten brandjes worden geblust. Zo was Noa Lang niet te spreken over de eigen supporters.

Noa Lang maakte na het 1-1 gelijkspel voor de camera's van ESPN van zijn hart geen moordkuil toen het over de eigen aanhang ging. Na de wedstrijd was er een fluitconcert te horen en ook tijdens de wedstrijd ontbrak het volgens de aanvaller aan steun. "Ik vind dat je de ploeg moet steunen als die het even zwaar heeft. Wij spelen nu niet goed maar dan heb je het publiek juist nodig. Die wisselwerking is er niet", begon Lang met zijn klaagzang.

"Ze beginnen meteen te fluiten, blijkbaar werkt dat zo met deze fans."

"Het is allemaal heel negatief en dat vind ik jammer. Ze beginnen meteen te fluiten, blijkbaar werkt dat zo bij deze fans. Het is iets dat leeft binnen deze groep. Wij verdienen meer krediet." Dat de aanvaller niet blij was met de supporters liet hij ook op het veld blijken met meerdere handgebaren.

Waar het volgens Lang leeft binnen de spelersgroep is daar geen sprake van bij Peter Bosz. De trainer vond dat zijn speler beter naar het spel kon kijken. "We moeten de vinger op de zere plek leggen. Onze supporters zijn niet de zere plek, dat zijn wij."

"Wij hebben vanavond geen punten laten liggen door de supporters."