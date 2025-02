Zwaargewonde brommerrijder op busbaan, met spoed naar ziekenhuis gebracht

Op de Stratumsedijk in het centrum van Eindhoven is zaterdagnacht een zwaargewonde brommerrijder gevonden op de busbaan. Vanwege de ernst van de situatie kwamen twee ambulances en een traumaheli richting het centrum van de stad.

Een trauma-arts heeft zich lange tijd bekommerd om het slachtoffer. De brommerrijder is daarna met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Schade aan verkeerslicht

Tijdens het landen en vertrekken van de heli - die 's nachts alleen mag landen naast het oude beursgebouw - werd de straat Fellenoord korte tijd afgesloten voor het verkeer.

Wat de brommerrijder precies is overkomen, is niet duidelijk. Omdat er schade is aan een verkeerslicht op de plek waar de man op de busbaan werd gevonden, houdt de politie er rekening mee dat hij met zijn brommer, een Mash Fifty, hiermee in botsing is gekomen.