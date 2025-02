Crash op A2: bestuurder raakt wal waarna de auto wordt gelanceerd

Een auto crashte zaterdagnacht op de A2 bij Rosmalen. Het ging iets na halftwee mis op de weg van Utrecht richting van Eindhoven.

Gewond

De bestuurder raakte bij de crash gewond en is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Bij een eerste alcoholcontrole bleek dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. De politie doet onderzoek en reed achter de ambulance mee naar het ziekenhuis.

Een bergingsbedrijf zette de auto weer op zijn wielen en nam deze mee. De toerit naar de A2 was vanwege de crash enige tijd afgesloten.