Tien dagen roeien op het droge op het Centraal Station

Tien dagen roeien voor het goede doel. Niet op het water, maar op station Eindhoven Centraal. Studenten Roeivereniging Thêta wil met de actie het wereldrecord halen en geld ophalen voor de Hartstichting.

De roeimachine staat in een glazen huis op het station in Eindhoven. Het vliegwiel van de roeimachine mag niet stilvallen en de recordpoging moet worden opgenomen en live worden gestreamd. Meer dan 150 leden van Thêta doen mee. De studenten willen daarmee geld inzamelen voor de Hartstichting. In 2021 overleed een wedstrijdroeier van de vereniging op 21-jarige leeftijd in haar slaap na een hartstilstand.