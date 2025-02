Carnaval voor ieder kind, pekskes ingezameld voor hergebruik

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Als het carnaval is dan ga je verkleed in een mooi pekske. Maar voor veel kinderen is dat helemaal niet zo gewoon. Als je ouders weinig geld hebben, is elk jaar een nieuw pak veel te duur. In Den Bosch hebben ze daar iets op gevonden.

Op verschillende plaatsen in de stad staan er containers om tweedehands carnavalskleding voor kinderen in te gooien. Simone Kerkhof, rondleider in de Oeteldonkse Bouwhal, is een van de initiatiefnemers: ”Ik sprak met twee andere rondleiders een directeur van een basisschool in Den Bosch. Zij vertelde dat zestig procent van haar kinderen onder de armoedegrens leeft. Als er een carnavalsfeest is op school, is er vaak geen geld om kleding te kopen. Dan worden de kinderen ziek gemeld.”

“Je gunt ieder kind een leuke carnaval”

Simone staat tussen de carnavalswagens naast de kledingcontainer als vader Jan en zoontje Bram langskomen om kleding af te geven. “Het is heel triest om te horen dat sommige kinderen niet mee kunnen doen aan carnaval”, zegt vader Jan. “Je gunt ieder kind een leuke carnaval.” Samen met Bram gooit hij een Oeteldonkse kiel in de bak: “Daar gaat oew kiel Bram en de muts van oew moeder.”