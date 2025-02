RKC Waalwijk walst over NAC Breda heen en gelooft in handhaving

RKC Waalwijk is helemaal los in de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk Fraser was zondagmiddag veel te sterk voor NAC Breda en won overtuigend met 5-0. Door de derde winst op rij komen de Waalwijkers op drie punten van nummer zestien Sparta Rotterdam. En dus geloven de RKC-supporters na een dramatische start van het seizoen weer in handhaving.

Na de 2-0 overwinning op rivaal Willem II en vorige week de 1-4 winst op hekkensluiter Almere City FC was het zelfvertrouwen bij RKC Waalwijk flink toegenomen. Dat merkte NAC zondagmiddag ook, want de eerste helft werd de ploeg van trainer Carl Hoefkens volledig overhoop gespeeld. Richonell Margaret miste in de vierde minuut een grote kans, maar drie minuten later was het wel raak: 1-0. Sterk RKC

De 2-0 van Yassin Oukili na een vloeiend lopende aanval volgde in de 14e minuut en daarmee ging de storm nog niet liggen. Binnen het half uur was het ook al 3-0. Een perfecte voorzet van Mohamed Ihattaren werd keurig binnengekopt door spits Oskar Zawada. NAC stond zwaar onder druk en mocht van geluk spreken dat het schot van de opkomende Kevin Felida naast het doel belandde.

De mislukte omhaal van RKC Waalwijk-spits Oskar Zawada. (Foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst)

Hoefkens greep in de rust in en bracht Maxime Busi in plaats van de falende aanvaller Roy Kuijpers. Het eerste kwartier in de tweede helft hadden de gasten uit Breda voor het eerst grip op de thuisploeg. Tot aan de 59ste minuut, toen Zawada een grote kopkans onbenut liet.