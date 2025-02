Man zwaargewond na mishandeling bij show van zanger Django Wagner

Bij een show van zanger Django Wagner is zondagvond een man zwaar mishandeld. Dit gebeurde in een tent voor Café de Zwaan in Son en Breugel. Het slachtoffer is zwaargewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De man zou volgens getuigen mogelijk zijn beroofd. De politie kan daar nog niets over zeggen.

De man kreeg onder andere klappen op het hoofd, mogelijk ook met een scherp voorwerp. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond, en was niet aanspreekbaar. Naast veel politie kwam er ook een traumaheli naar de plek.

Grimmige sfeer

Rond de tent en het café was het erg druk. Veel mensen hadden nogal wat gedronken en dat zorgde volgens de politie voor een grimmige sfeer. Een man werd aangehouden toen hij aanwijzingen van een agent niet wilde opvolgen. Het slachtoffer is met spoed naar traumacentrum van het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. De politie heeft de feesttent afgesloten. Forensisch sporenonderzoek moet meer duidelijkheid geven. Daarnaast spreekt de politie met getuigen.