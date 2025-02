Willy en René over Noa Lang: 'Schorsen als het nog een keer gebeurt'

Noa Lang stond er al niet zo goed meer op bij clubiconen Willy en René van de Kerkhof, maar na de wedstrijd tegen Willem II van afgelopen zaterdag zijn de heren helemaal klaar met de PSV-aanvaller. "Op die goal na speelde hij slecht en dan zo'n gebaartje met de vinger voor de mond naar het publiek, dat is schandalig", zegt René. "Die mensen betalen wel zijn salaris. Peter Bosz moet gewoon zeggen: als je dat nog een keer flikt dan speel je de volgende keer niet. Klaar uit."

Broer Willy noemt het gedrag van Lang PSV-onwaardig. "Ik heb al eerder gezegd dat je je moet afvragen of deze jongen wel bij PSV past. Misschien dat hij dit seizoen nog wat van waarde kan zijn maar daarna zou ik hem gewoon verkopen." "Misschien is Lang wat gefrustreerd omdat zijn transfer naar Napoli niet door is gegaan", speculeert René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Ik heb dat zelf ook een paar keer meegemaakt. Maar dat reageer je niet af op het publiek." Willy beaamt dat. "René was een echte publieksspeler. Als hij niet goed speelde en hij werd uitgefloten dan liet-ie daarna gewoon zien dat hij het beter kon. Ze mogen Lang er van mij twee wedstrijden naast zetten en dat zou hij zelf waarschijnlijk niet eens erg vinden" René stelt wel vast dat Noa Lang zeker niet de enige is die zich op deze manier impopulair maakt bij de toeschouwers en irritante gebaartjes maakt. "Je ziet het overal. Kennelijk is het een generatie-dingetje. Ik vind dat jammer."

"Niet één voldoende"

Willy ergerde zich ook aan de pas 18-jarige mede-Helmonder Wessel Kuhn die medeschuldig was aan de gelijkmaker van Willem II. "Die was veel te lief. Desnoods maak je een overtreding in zo'n situatie. Dan maar een rode kaart, maar dan is het tenminste geen doelpunt." René vindt dat je zoiets de jongeling niet kwalijk mag nemen, maar dat vindt Willy onzin. "Natuurlijk wel! Als je op dit niveau speelt dan mag dat niet gebeuren." Volgens René was de rest van het team ook onder de maat. "Er was er niet één bij die een zesje verdiende. Het was schandalig slecht, want tegen Willem II mag je niet gelijkspelen. Ik had wat vrienden uit Tilburg te gast tijdens de wedstrijd, die waren al blij geweest als het 2-0 voor PSV was geworden en nu kregen ze een punt mee naar huis." Door het gelijke spel en de winst van Ajax heeft PSV intussen de koppositie aan de Amsterdammers af moeten staan. Toch denken de Van de Kerkhofs dat Ajax nog wel terug gaat vallen. "Het duurt al veel te lang, maar het blijft niet goed gaan", zegt René. Ook Willy verwacht nog geen kampioensfeestje in Amsterdam dit jaar. Als het tóch mocht gebeuren, beloven de broers een cadeautje bij hun vriend en Ajax-icoon Sjaak Swart te gaan brengen. "Dat is leuk en bij Sjaak kun je altijd terecht."

"Juventus komt misschien wel op het goede moment."

Tijd om lang te treuren heeft PSV niet, want dinsdag al staat de zware uitwedstrijd in de Champions League tegen Juventus op het programma. Volgens de broers komt die wedstrijd misschien wel op het goede moment. "In zo'n wedstrijd kan het ineens allemaal anders zijn", weet René uit ervaring. Een paar maanden geleden verloor PSV nog vrij kansloos in Turijn in de groepsfase. "Maar dat was omdat de backs toen een paar keer in de fout gingen", weet Willy nog. "Ik denk dat we een goede kans maken om deze tussenronde door te komen." In de podcast beschouwen Willy en René de wedstrijd tegen Juventus voor en gaat het ook over de volgende opgaves in de competitie en de beker. Ook staan zij nog even stil bij het overlijden van hun geliefde oude teamgenoot Wim van den Dungen.