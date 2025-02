Persoon vast in lift in huis voor mensen met dementie

Er zit iemand vast in de lift in het Nuenhemhuis in Nuenen. Dat is een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie. De brandweer kreeg om kwart voor vier maandagmiddag de melding binnen. Het gaat volgens hen om één persoon.

De persoon in de lift zou rustig zijn, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. Een team van de brandweer in Eindhoven is naar het woonzorghuis aan de Gerstakker toe.

Het is niet duidelijk of de persoon in de lift een bewoner is. In het Nuenhemhuis wonen mensen met een vorm van dementie. Dat kan de ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie zijn. Er is 24-uurszorg aanwezig.