Trans vrouw Julia werd wekelijks bedreigd: 'Het maakt me bang'

"Als jij nog één keer die kleding aantrekt, dan sla ik je in elkaar", riep een onbekende man Julia toe op straat. Twee jaar nadat Julia in transitie ging, begon ze vrouwenkleding te dragen. Dat is ook het moment waarop beledigingen en zelfs doodsbedreigingen startten.

Dit weekend werd een trans vrouw in de trein met de dood bedreigd. Het is een verhaal dat veel trans mensen niet onbekend in de oren klinkt. Het COC Eindhoven ziet het aantal LHBTI-gerichte incidenten verdubbelen. "Ik maakte het zelfs wekelijks mee", zegt Julia. "Van de bushalte naar huis was tien minuten lopen, maar die tien minuten kon ik zelden afleggen zonder dat een vreemde iets naar me schreeuwde."

Traumatische ervaringen

Sinds ze klaar is met haar transitie, gaat het beter. Doodsbedreigingen zijn een stuk minder geworden, uitschelden en dreigbewegingen gebeuren nog wel regelmatig, maar minder dan aan het begin van de transitie. Het gebeurt nu 'nog maar' eens in de twee maanden in plaats van elke week.

Het is Julia niet in de koude kleren gaan zitten. "Ik heb waarschijnlijk een trauma opgelopen door de vele bedreigingen door de jaren heen. Als ik alles bij elkaar optel gaat het om zo'n tweehonderd gebeurtenissen." Pasgeleden nog, toen ze in de trein zat: "Ik speelde een spelletje op mijn telefoon en hoorde mensen nare woorden roepen. Ik dacht nog: is dat naar mij? Dat was zo en dat maakte me erg bang."

Melding maken

Voor dat soort situaties heeft de NS een meldnummer, waar Julia altijd gebruik van maakt als er iets gebeurt. "Het is belangrijk om melding te maken", vindt ze. "Allereerst omdat ze dan weten dat er iets speelt. Vooral als er fysiek gevaar dreigt, is dat belangrijk", vindt ze. "Maar ik vind het ook belangrijk dat de persoon die zoiets doet, merkt dat het gevolgen kan hebben."

Ook bij het COC vinden ze het belangrijk dat die meldingen worden gemaakt, vertelt Kay Sachse van COC Eindhoven. "Zo kun je zelf je verhaal kwijt, maar we hebben ook echt iets aan die meldingen", zegt hij. "Zo kunnen we zien hoe vaak het voorkomt en ziet de maatschappij ook dat het een probleem is. Bovendien kunnen we met actuele cijfers beter een spreekwoordelijke vuist maken om deze gebeurtenissen te stoppen." Melding maken kan onder andere bij Meld Misdaad Anoniem en bij de politie of Roze in Blauw.

Onzekerheid

Waarom dat soort agressie of discriminatie gebeurt tegen lhbti-mensen, vraagt Julia zich vaak af. "Ik denk misschien een stukje onwetendheid over hoe het is om trans te zijn", denkt ze. "Maar misschien is het ook wel jaloezie", voegt ze toe. "Ik durf te dragen wat ik zelf graag draag. Niet iedereen durft dat. Dat raakt ze misschien in hun eigen onzekerheid. Om die onzekerheid de baas te worden, kleineren ze een ander", zegt ze verdrietig.

