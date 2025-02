Grote brand in huis veroorzaakt veel rook in Cuijk

Er woedt brand in een vrijstaand huis aan de Vorstendom in Cuijk. Volgens de brandweer gaat het om een grote brand. Die veroorzaakt veel rook. Omwonenden wordt aangeraden om deuren en ramen te sluiten bij overlast.

De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig, waaronder een hoogwerker. De brand was rond kwart over vijf onder controle. De brand is in een bijgebouw van de woning.