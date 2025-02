Grote brand in huis veroorzaakte veel rook in Cuijk

Er woedde maandagmiddag brand in een vrijstaand huis aan de Vorstendom in Cuijk. Rond zes uur in de avond was de grote brand onder controle. Deze zorgde voor veel rookoverlast. Omwonenden werd aangeraden om deuren en ramen te sluiten.

De brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig, waaronder een hoogwerker. De brand was rond kwart over vijf onder controle. Om zes uur in de avond was de brand geblust. De brand was in een bijgebouw van de woning. Er was geen asbest in het huis.