Freek organiseert enorm carnavalsfeest en is nu Ereburger van Roeptoetgat

Zestien jaar geleden begonnen Freek Haverman, zijn broers Thijs en Jan en goede vriend Jeroen Balkenende met een klein carnavalsfeest in de tuin van hun ouders. "De binnenstad werd op zaterdag te druk, dus dachten we: we organiseren zelf iets", vertelt Freek. Wat begon als een borrel met veertig vrienden, groeide uit tot een knaller van een feest. "Dit jaar verwachten we 1400 man!" En dat bleef niet onopgemerkt. Freek werd zondagmiddag in Fijnfisjenie Café uitgeroepen tot Ereburger van Roeptoetgat.

Organiseren zit bij de Havermannen in het bloed. "Bij mijn vader thuis was het altijd al een zoete inval. Iedereen was welkom, zo zijn we ook opgevoed", vertelt Freek. Met dit tuinfeest wilden ze dat gevoel vasthouden, maar ja, dat werd al snel té gezellig. "We begonnen met veertig man, het jaar erop waren het er tachtig en daarna 150. Toen zei mijn vader: ‘Jongens, dit gaat zo niet langer, zoek maar een andere plek!’"

De tweede editie van het tuinfeest, 15 jaar geleden (privéfoto)

"Carnaval is een feest, dat vier je met z'n allen; iedereen is welkom."

Nu wordt het feest zaterdagmiddag gehouden Boerke Verschuren in Breda, en dat loopt storm. "Er is plek voor 1400 man, maar ook die plekken waren binnen vier uur gevuld", zegt Freek. Reclame maken was dus totaal niet nodig, en dat willen ze ook niet. "Het is geen commercieel feest, we proberen de sfeer zo dicht mogelijk bij het tuinfeest te houden. Iedereen komt via-via op 'Het grote gezellige zaterdagmiddag carnavalsfeest' terecht", legt hij uit. Brabantse ons-kent-ons dus, maar wel voor iedereen. "Ook als je van boven de rivieren komt. Carnaval is van iedereen", vindt Freek. "Ik werk in Amsterdam, dus ook toen het nog in onze achtertuin was, was dat een moment waarop we Brendanaren mixten met mensen uit andere steden. Dat is juist leuk!" Die inzet voor het carnaval bleef niet onopgemerkt: Freek is zondag benoemd tot ereburger van Roeptoetgat.

Clown Bassie als een van de artiesten (Privéfoto)

"In een kroeg, maar met de knusheid van de achtertuin."

Hoewel het feest dus enorm is gegroeid, vindt Freek het belangrijk dat het de sfeer behoudt van het tuinfeest zoals het ooit begon. "Gasten betalen een entreeprijs, dat was vroeger ook al zo. Daarvoor krijgen ze drie drankjes, een shotje Schrobbelèr en een snack." De hele familie helpt mee: "Mijn moeder verpakt de munten, de moeder van Jeroen gaat rond met de broodjes en stiefvader Marcel maakt de foto's", zegt Freek trots. Overal in de zaal hangen foto's van vroeger, van vorige edities en van de familie. "Mijn stiefmoeder, in wiens tuin het feest dus altijd werd gehouden, is tien jaar geleden overleden. De foto's zijn een mooi eerbetoon aan haar", vertelt Freek. Freek en zijn broers staan in hun herkenbare roze pakken zelf aan de deur en verwelkomen iedereen. "Gezelligheid en gastvrijheid boven alles", zegt hij stellig. "Zo begon het, en zo blijft het."

Ereburger van Roeptoetgat Roeptoetgat kent dit jaar voor het eerst Ereburgers, een titel die wordt toegekend aan personen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor carnaval in Brabant. De commissieleden van Roeptoetgat selecteren hen op basis van hun invloed op carnaval in Brabant en of ze een ambassadeur zijn voor het feest. Als Ereburger krijgt Jansen een officiële medaille, een oorkonde en een plaats in de Eregalerij van het Fijnfisjenie Café. Ereburgers zijn immers ook meteen ambassadeur van Roeptoetgat. Vanaf dit jaar worden elk jaar een aantal mensen benoemd tot Ereburger.

Van links naar rechts: Jan, Thijs, Jeroen en Freek

Anja, de moeder van Jeroen, met broodjes (privéfoto)