Motorcrosser Jeffrey Herlings mist seizoenstart MXGP door weer een blessure

Motorcrosser Jeffrey Herlings mist door een knieblessure de start van het nieuwe seizoen van de MXGP. De vijfvoudig wereldkampioen uit Oploo kan op 2 maart niet starten in de openingswedstrijd in Argentinië. Herlings brak of scheurde eerder zijn been, pink, enkel, heup, sleutelbeen, hiel, schouderblad en nek. En ditmaal is het dus zijn knie die roet in het eten gooit.

Herlings liep de kwetsuur al in oktober op, maar is nog niet helemaal klaar met revalideren. Wanneer hij wel weer aanhaakt, is nog onduidelijk. "Ik kan fietsen, zwemmen en trainen, maar nog niet op mijn motor rijden", zegt Herlings over zijn situatie. "Het was een vreemde blessure omdat er niet veel pijn was na de operatie. Maar het kost tijd om te herstellen. Ik wil nu zo snel mogelijk gaan rijden en me aansluiten bij het team. Ik wil echt weer racen."

Jeffrey Herlings tijdens de GP van Vlaanderen (foto: ANP).