Tientallen mensen demonstreren tegen komst azc

Tientallen bewoners van Best protesteren maandagavond bij het gemeentehuis tijdens een raadsvergadering. Zij willen geen asielzoekerscentrum (azc). Buurtbewoners vrezen dat dit impact heeft op de de leefbaarheid en veiligheid van het dorp.

De demonstratie verloopt tot nu toe zonder incidenten. Na een korte toespraak op het Dorpsplein heeft een klein groepje toestemming gekregen het gemeentehuis in te gaan om het gesprek met de gemeente aan te gaan. Daar hebben zij gesproken met wethouders.

De demonstranten zijn gefrustreerd dat de gemeente het besluit in stilte heeft genomen. "Dit gebrek aan overleg heeft geleid tot veel onrust en weerstand binnen de gemeenschap", vertelt Niels Staal van de actie groep AZC Best NEE.

De gemeente heeft bewust ervoor gekozen om de locatie nog niet bekend te maken, schrijft het Brabants Dagblad. 'We hebben in omliggende gemeenten gezien dat het vroegtijdig bekendmaken van een mogelijke locatie veel speculatie en onrust opleverde. We hadden gehoopt dat dit in Best minder speculatie zou opleveren.’

De gemeente wilde maandagavond niet reageren.