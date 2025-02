Code geel vanwege gladheid door sneeuwval

Door sneeuwval kan het maandagnacht plaatselijk glad worden in Brabant. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven tussen middernacht en vijf uur dinsdagmorgen. Lokaal kan er tot twee centimeter sneeuw vallen.

Er is kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden en voetpaden.

Ook in de rest van Nederland is op de Waddeneilanden en Limburg na code geel van kracht. Het verkeer in het noordoosten van ons land moet tijdens de ochtendspits rekening houden met extra reistijd.