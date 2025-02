Achtervolging gaat mis, politiewagen botst op andere auto

Een politieauto is dinsdagochtend met een auto gebotst op de kruising van de Dongenseweg met de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg. Dat gebeurde toen de politie-auto een achtervolging wilde inzetten. Er vielen volgens de politie geen gewonden, maar volgens de dochter van de bestuurder is haar vader naar het ziekenhuis gebracht.

De politieauto wilde een auto controleren bij het kruispunt, maar vervolgens reed die auto heel snel weg. Op het moment dat de politieauto wilde keren om de achtervolging in te zetten, ontstond de botsing. De wagen die de politie wilde controleren, is na de botsing aan de politie ontkomen. De politie doet onderzoek naar het ongeval. Het kruispunt werd daarom deels afgesloten dinsdagochtend.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

