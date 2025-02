Eerste Nederlandse vrouw krijgt implantaat tegen migraine

Voor het eerst in Nederland heeft een patiënt twee implantaten in het hoofd gekregen om chronische migraine aan te pakken. De vrouw kreeg twee strips onder haar hoofdhuid: een vlak boven de ogen en een bij het achterhoofd. Deze strips moeten twee uur per dag elektrische signaaltjes afgeven en dan zou de migraine moeten afnemen. Deze oplossing zit nu nog in de testfase en komt van een Eindhovens bedrijf dat het product over de hele wereld wil gaan uitbrengen.

De testpatiënt kreeg twee sneetjes boven het oor. “Je schuift de strip er doorheen”, zegt professor Frank Huygen van Erasmus MC in Rotterdam die de operatie uitvoerde. ”Daar is een instrument voor ontwikkeld waarmee je dat heel gemakkelijk en zonder dat je iets beschadigt kunt doen. Je houdt aan deze sneetjes alleen heel kleine littekentjes aan de zijkant van je hoofd over.” De strips zitten direct onder de huid. “Op de achterhoofdzenuwen en op een zenuw, net boven de wenkbrauwen. Daarom is het ook zo belangrijk dat het net zo dun als papier is, want daar heb je natuurlijk heel weinig ruimte.”

Hubert Martens laat de strip zien die in het voorhoofd onder de huid wordt geïmplanteerd (foto: Salvia BioElectronics).

De patiënt moet daarna in het dagelijks leven aan de slag met een draagbaar apparaatje. Dat wordt op de magneten van het implantaat op het hoofd aangesloten. Met een druk op de knop wordt de therapie aangezet. “Het apparaatje geeft dan heel kleine elektrische signaaltjes af aan die zenuwen”, zegt Hubert Martens van Salvia BioElectronics dat de methode ontwikkelt. “Je voelt daar niets van. Door je zenuwstelsel lopen allemaal elektrische signaaltjes. Dat zorgt ervoor dat je kunt bewegen, kunt voelen, dat je functioneert. Bij een ziekte als chronische migraine kunnen die signalen uit balans zijn.” “We proberen die balans te herstellen zodat migraineaanvallen minder vaak doorzetten. En dat de intensiteit daarvan afneemt. Omdat het implantaat heel dicht bij de zenuwen zit, geeft het precies de juiste hoeveelheid energie af. Daarmee wordt dan de intensiteit van de migraine verminderd.” De 25-jarige Mirte kan niet werken vanwege haar chronische migraine:

Deze therapie heet neuromodulatie en bestaat al heel erg lang. Het wordt voor heel veel andere ziektebeelden gebruikt, zoals Parkinson of voor epilepsie. “Wij proberen een technologie te ontwikkelen die specifiek voor migraine geschikt is.” Het stripje implanteren is een voorwaarde om het goed te laten werken. “Je moet heel dicht op die zenuwen komen. Er zijn producten op de markt die proberen om het door de huid te doen, maar de huid is een barrière zodat niet de hoeveelheid benodigde energie op de juiste locatie wordt afgegeven. Dat werkt minder goed.” Salvia BioElectronics is het Eindhovense bedrijf achter het implantaat. In 2020 haalde het bedrijf met vijftig medewerkers 26 miljoen euro aan financiering binnen om de technologie te ontwikkelen en te testen. De migrainetherapie wordt sinds 2017 ontwikkeld op de High Tech Campus in Eindhoven.

Tot nu is er getest in Australië en België. Dertig patiënten proberen het uit. Sinds maandag loopt er voor het eerst ook een patiënt in Nederland rond met het implantaat. “Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op.” Naast het Erasmus MC doet ook het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein mee aan de studie. Eerst moet het product flink getest worden om aan te tonen dat het werkt en veilig is. Ook moeten mensen er geen last van hebben. "We hebben het ontwikkeld om te zorgen dat je het niet kunt voelen. Juist om die reden is het zo dun." Dit zou wel eens over de hele wereld ingezet kunnen gaan worden. “Er zijn enorm veel mensen die lijden aan chronische migraine. Gemiddeld gaat het wereldwijd om een tot twee procent van de bevolking. Vaak zijn dat mensen in de bloei van hun leven. Twintig, dertig tot veertig jaar oud, vaak vrouwen. Als medicatie onvoldoende goed werkt, ben je aan je lot overgeleverd."

Het kastje wordt met twee magneten op de implantaten aangesloten (afbeelding: Salvia BioElectronics).

"Migraine is veel meer dan een hoofdpijn. Er zijn heel veel meer symptomen. Het trieste is dat de meest voorkomende therapie voor ernstige migraine jezelf opsluiten is. In een donkere slaapkamer. Alle prikkels zijn dan te veel en pijnlijk.” "Patiënten vinden het moeilijk om een carrière op te bouwen. Soms moeten ze ook kiezen om geen gezin te stichten. Dus het heeft echt een enorm grote impact op je leven." Het bedrijf hoopt de implantaten binnen nu en vijf jaar op de markt te brengen.

Bijna 300.000 mensen in Nederland hebben migraine Bij de huisartsen zijn ongeveer 293.400 mensen met migraine geregistreerd. Het grootste deel bestaat uit vrouwen: 230.800 tegenover 62.600 mannen. Dit komt overeen met 7,0 per 1.000 mannen en 25,7 per 1.000 vrouwen. Dit blijkt uit cijfers van VZinfo, een website van RIVM in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het zijn de meest actuele cijfers en die zijn van 2023.

Het draagbare apparaatje is met magneten aangesloten op hoofd (foto: Rogier van Son).