Motorcrosser Herlings kan wereldtitel vergeten en speculeert over afscheid

Het seizoen is nog niet begonnen of Jeffrey Herlings weet al dat hij de wereldtitel in de MXGP kan vergeten. De motorcrosser uit Oploo revalideert nog van een knieblessure en mist daardoor de eerste drie wedstrijden. Omdat dit jaar ook zijn contract afloopt, rijst de vraag hoe lang Herlings nog doorgaat. "Ik wil graag in 2026 nog één keer voor de wereldtitel gaan, maar als er geen nieuw contract komt, is dit mijn laatste jaar", zegt hij.

Met vijf wereldtitels op zijn naam heeft de 30-jarige Jeffrey Herlings natuurlijk een prachtige staat van dienst. Maar dat hadden er ongetwijfeld meer kunnen zijn als hij wat minder vaak geblesseerd was geweest. De Brabander heeft ongeveer alles wel een keer gekneusd, gebroken of verrekt. "Dat hoort nu eenmaal bij de sport", zegt hij. "Anders had ik maar moeten gaan dammen of midgetgolfen." Maar toch is het wel heel erg zuur wat Herlings nu weer overkomt. Afgelopen oktober scheurde hij in de laatste wedstrijd voor de winterstop op ongelukkige wijze zijn kruisbanden af en mist daardoor niet alleen op 2 maart de opening van het nieuwe seizoen, maar ook zijn kansen op de titel in de MXGP.

"Mijn vader en broer hebben op jonge leeftijd een kunstknie gekregen en dat wil ik niet."

"Ik kan eigenlijk alles weer doen, behalve crossen", vertelt Herlings. "De kruisbanden zijn volgens de dokter nog niet sterk genoeg. Ik kan wel heel stoer -zoals vaker- eerder beginnen, maar dat risico neem ik nu niet. Mijn vader en broer hebben allebei op jonge leeftijd een kunstknie gekregen en dat wil ik niet. Ik kies voor mijn gezondheid."

"Het is nog niet helemaal zeker, maar ik ga in de MXGP zeer waarschijnlijk de eerste drie of vier wedstrijden missen", vervolgt de motorcrosser. "Dan moet je realistisch zijn en weet je dat de wereldtitel gewoon weg is. Voor veel mensen valt dit rauw op hun dak, maar we hebben het niet eerder naar buiten gebracht omdat de hoop er toch was dat het herstel sneller zou gaan. Natuurlijk is het zuur, maar ik weet het al drie maanden. Dat is toch anders."

Herlings werd ook wereldkampioen in 2018 (Foto: ANP).

Ondanks alles ziet Herlings komend seizoen niet als helemaal verloren. Dat kan ook niet, want hij zit bij KTM in zijn laatste contractjaar. "Als ik een doorlopend contract had gehad, had ik misschien wel ietsje meer risico genomen", zegt hij eerlijk. "Maar in deze situatie is dat moeilijk. Stel dat het mis gaat en ik er dan een heel jaar uitlig, dan is je onderhandelingspositie niet erg sterk. Daar hoef je geen dokter of econoom voor te zijn." "Ik kies er dus om in het begin aan de kant te blijven en dan sterk terug te komen. Natuurlijk zullen de eerste paar wedstrijden ook nog moeilijk zijn, maar bij de laatste twaalf kan ik dan weer op het podium rijden."

"Ik zou graag nog één keer voor die wereldtitel willen gaan."

"Als ik doorga met KTM gaat dat over maximaal een jaar", vervolgt Jeffrey Herlings. "Ik zou in 2026 toch nog graag één keer voor die wereldtitel gaan. Het liefst met KTM, maar die hebben financieel helaas een lastige periode en ik weet niet hoe dat afloopt." "De doelstelling is dat 2026 met een goede wintervoorbereiding mijn laatste jaar wordt", besluit vijfvoudig wereldkampioen Herlings. Daarna is het beste er wel vanaf en vind ik het wel welletjes. Ik heb serieus veel blessures gehad en dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Dan is het goed geweest. En stel dat er geen nieuw contract komt, dan wordt dit het laatste jaar."