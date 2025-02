Hoe vier vrienden van een Europese trip een militaire operatie maken

PSV-supporters Danny, Kevin, Bart en Daan maken er nog net geen militaire operatie van om PSV te volgen door Europa, maar veel scheelt het niet. De trip naar Turijn is daar een mooi voorbeeld van. In de laatste minuten van de wedstrijd tegen Liverpool worden boekingen gedaan om rekening te houden met vier scenario's voor de volgende ronde. Uiteindelijk valt de keuze op een vlucht vanaf Parijs en een huurauto in Milaan, alleen is die wel een beetje krapjes.

"Dat is het risico dat we bewust nemen", vertelt Danny die deze trip heeft geboekt. "De kans dat we tegen Juventus of Feyenoord moesten was op dat moment 90 procent. Als we langer wachten, is het al een stuk duurder. En zo'n trip moet wel leuk blijven."

Het is de 92e minuut van de wedstrijd PSV-Liverpool. Terwijl het hele stadion in spanning zit, boeken vier vrienden alvast hun reis voor de volgende wedstrijd. Met alle risico's van dien, want als de stand nog iets zou veranderen had PSV zo maar andere clubs kunnen treffen.

Voor deze trip viel de keuze op een vlucht vanaf Parijs. De vier vrienden vertrokken maandag om middernacht naar Parijs om daar om half zeven dinsdagmorgen een vlucht naar Milaan te pakken. Daar werd een huurauto geboekt. "Een Lancia Ypsilon!", lacht Kevin, de broer van Danny. "We zitten met vier lange mannen gepropt in de wagen. Dat heeft die broer van mij goed geregeld hè."

"Maar anders doet niemand het!", countert Danny de opmerking van zijn broer. Het is het moment dat de vierde vriend zich in het gesprek mengt. "Hij heeft het goed geregeld hoor. En wij offeren ons dan wel op om mee te gaan", zegt Bart met een knipoog.

Iets voor het middaguur zijn de vier vrienden aangekomen in Turijn waar het eerste biertje genuttigd wordt in de Ierse pub. Ze zijn aan het wachten op het moment dat ze hun spullen in het hotel kunnen leggen. En dan even een uurtje slapen? "Nee joh! Als we nu gaan slapen, dan worden we niet meer wakker", klinkt het in koor.

De mannen hebben het ervoor over om een nacht over te slaan. Ze hopen vooral dat ze volgende week tijdens de thuiswedstrijd tegen Juventus weer een nieuwe trip kunnen gaan boeken. "Laten we dan hopen dat we naar Londen moeten. Dan kunnen we gewoon met onze eigen auto. Dat is beter dan die Lancia Ypsilon!"

PSV speelt dinsdagavond in de Champions League om negen uur in Turijn tegen Juventus.