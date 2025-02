Na tien jaar zonder vaste woning heeft Sharmila eindelijk een thuis

Tien jaar was Sharmila (49) thuisloos. Na een vechtscheiding, een torenhoge schuld en tijdelijke woonplekken leek er geen einde te komen aan haar zoektocht naar een eigen woning. Tot ze in december vorig jaar via het Wonen Eerst-systeem van de Maatschappelijke Opvang (MO) in Den Bosch een woning kreeg toegewezen. “Anders had ik nu in de daklozenopvang gezeten”, zegt Sharmila emotioneel.

Na een vechtscheiding in 2014, waarin Sharmila (49) achterbleef met een schuld van 80.000 euro die haar ex niet wilde delen, verloor ze haar huis. Haar inkomen ging grotendeels naar schuldeisers waardoor er weinig geld overbleef voor een woning. De afgelopen tien jaar woonde ze daarom bij vrienden, in antikraakpanden, kleine studio’s en vakantiehuisjes. Ze verhuisde zeven keer. “Ik had wel een dak boven mijn hoofd, maar geen thuis. Ik was constant op zoek naar een vaste woonruimte”, vertelt ze. Sinds eind 2023 woonde ze samen met haar twee dochters in een studio in Den Bosch. “Ik bleef dagelijks zoeken naar een ander huis, want wonen in een studio met z’n drieën is niet ideaal.” Maar door haar financiële situatie lukte het Sharmila maar niet om iets anders te vinden. Tot haar verbazing hoorde ze vlak voordat haar huurcontract afliep dat de eigenaar de studio had verkocht. Zonder een nieuw huis dreigde ze met haar dochters op straat te komen staan. Uit wanhoop zocht de Bossche contact met de Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang (CTMO), het loket waar dak- en thuisloze mensen terechtkunnen voor hulp en opvang. “Een week voordat ik de studio uit moest, belde ik wanhopig op en zei: ‘Wij zijn bijna dakloos en ik weet niet meer hoe ik het moet oplossen’.”

“We moesten ons richten op wonen in een opvang.”

Twee dagen later mocht Sharmila op gesprek komen. Ze vertelde kort haar verhaal. “De medewerker zei: 'Op basis van jouw verhaal kunnen we twee dingen doen. Of je gaat naar kleinschalige opvang, waar je samen met je dochters een privéruimte krijgt, maar wel met gedeelde voorzieningen. Of we zorgen ervoor dat je direct een woning krijgt'.” Sinds januari 2023 wordt in de regio Den Bosch de 'Wonen Eerst'-aanpak gebruikt. Via dit systeem biedt de maatschappelijke opvang in Den Bosch dak- en thuislozen direct een woning, met begeleiding, zodat ze vanuit die stabiliteit hun leven weer kunnen opbouwen. LEES OOK: Zo kregen 178 dak- en thuislozen binnen drie maanden een woning “Na dat gesprek heb ik samen met mijn dochters gehuild, omdat we niet wisten waar we kerst zouden vieren of waar we een week later überhaupt zouden zijn”, zegt ze. “Ik heb gezegd dat we ons moeten richten op wonen in een opvang.” Een week later kwam het onverwachte nieuws via een telefoontje: ze kreeg binnen een maand een woning toegewezen via Wonen Eerst. “We konden het niet geloven. We zaten op de bank en waren compleet sprakeloos.”

“Dit is mijn plek. Ik ben hier nu thuis.”