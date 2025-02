PSV wacht pittige return na nipte nederlaag in tussenronde Champions League

PSV is er niet in geslaagd een resultaat mee te nemen uit Turijn. In de eerste wedstrijd van de tussenronde van de Champions League leken de Eindhovenaren op weg naar een verdienstelijk gelijkspel, maar tien minuten voor tijd gooide een goal van Samuel Mbangula roet in het eten. PSV wacht daardoor een pittige return volgende week woensdag in het eigen Philips Stadion.

Het leek voor PSV even een doorsnee wedstrijd tegen een Italiaanse ploeg te worden. Na de eerste storm te hebben overleefd voetbalden de Eindhovenaren leuk mee in Turijn en vonden ze steeds makkelijker de vrije man. Maar net op het moment dat je dacht dat PSV de wedstrijd onder controle had sloeg Juventus toe. Joey Veerman probeerde in een moeilijke situatie toch nog op te bouwen en verspeelde zo knullig de bal. De Italianen roken gelijk bloed en sloegen via Weston McKennie toe. PSV stond na 34 minuten op achterstand en leek de weg even kwijt.