Grote klopjacht in straten, tuinen en winkels om mannen met vuurwapen

In de Kruisstraat in Eindhoven is dinsdagavond een grote klopjacht geweest. In steegjes, op daken, bij mensen thuis, in tuinen, winkels en horecazaken werd gezocht naar meerdere mannen. Die waren gezien met een vuurwapen.

De politie kreeg dinsdagavond een melding binnen over een 'incident' met een vuurwapen. Agenten gingen op onderzoek uit en wilden een auto controleren aan de Pastoor Petersstraat, maar meerdere verdachten sloegen op de vlucht. Het zou gaan om ten minste drie mannen.

De politie wist een verdachte aan te houden. Een andere man rende de Kruisstraat in en raakte uit het zicht. De politie startte daarom een klopjacht. Onder meer met een politiehelikopter, speurhond en de Dienst Speciale Interventies (DSI) werd gezocht naar de verdachten.

De politie zocht op daken en in huizen naar de verdachte (foto: SQ Vision).

Een deel van de Kruisstraat werd omsingeld en uitgekamd. Agenten zochten in steegjes, auto's, op daken, bij mensen thuis, in tuinen, winkels en in horecazaken. Uiteindelijk werd een tweede man in de boeien geslagen. In de auto waaruit de mannen vluchtten is een vuurwapen gevonden. Zowel het wapen als de auto zijn in beslag genomen.

In de auto lag een vuurwapen (foto: SQ Vision).