Politie start grote klopjacht op mannen met vuurwapen

In de Kruisstraat in Eindhoven is dinsdagavond een grote klopjacht geweest op meerdere mannen. Zij zouden zijn gezien met een vuurwapen. Twee mannen zijn aangehouden.

Een deel van de Kruisstraat werd omsingeld en uitgekamd. Agenten zochten in steegjes, auto's, op daken, bij mensen thuis, in tuinen, winkels en in horecazaken. Uiteindelijk werd een tweede man in de boeien geslagen.

In de auto waaruit de mannen vluchtten is een vuurwapen gevonden. Zowel het wapen als de auto zijn in beslag genomen.