112-nieuws: aanrijding vrouw op scootmobiel • agenten bedreigd met mes

07.15

Verkeer op de A2 van Den Bosch richting Utrecht komt vanaf knooppint Hintham in een kilometerslange file terecht na een ongeluk bij Waardenburg. Daar was van kwart voor zeven tot halfacht vanochtend de linkerrijstrook dicht. Rond kwart over zeven was de file dertien kilometer lang. De ANWB waarschuwde voor een uur vertraging. Inmiddels is de afgesloten rijstrook vrijgegeven.

