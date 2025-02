112-nieuws: geen treinen Cuijk-Boxmeer • auto's botsen op elkaar

11.13

In een huis aan de Hortensialaan in Helmond is een mogelijk explosief gevonden. De vondst werd gedaan tijdens een lopend onderzoek in het huis. "De buurt hoeft vooralsnog niet te worden afgezet", aldus de politie. Waarom de politie een onderzoek deed in het huis is nog onbekend. Omdat het om een mogelijk explosief gaat, is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. Ook de EOD is inmiddels bezig met een onderzoek in het huis. Er zijn geen andere huizen ontruimd.

