Lange file op de A2 na ongeluk, flinke vertraging

Verkeer op de A2 van Den Bosch richting Utrecht komt vanaf knooppint Hintham in een kilometerslange file terecht na een ongeluk bij Waardenburg. Daar was van kwart voor zeven tot ongeveer halfacht woensdagochtend de linkerrijstrook dicht.

Rond kwart over zeven 's ochtends was de file veertien kilometer lang. De ANWB waarschuwde voor een uur vertraging en raadde aan om te rijden via Waalwijk en Gorinchem, over de A59 en de A27.

Iets voor halfacht werd de afgesloten rijstrook vrijgegeven. Rond acht uur nam de vertraging af tot ruim twintig minuten.