Titelverdediger De Minaur klaar voor Rosmalen: 'Voelt als thuiskomen'

Alex de Minaur verdedigt dit jaar zijn titel bij de Libéma Open. De nummer zes van de wereld is de eerste tennisser die door de organisatie van het ATP 250-toernooi in Rosmalen is vastgelegd.

De 25-jarige Australiër haalde vorige week bij de ABN AMRO Open in Rotterdam voor de tweede keer op rij de finale. Daarin was zondag de Spanjaard Carlos Alcaraz te sterk. "Ik voel me thuis in Nederland", zegt De Minaur. "Als junior speelde ik al de Windmill Cup. In het verleden heb ik in Nederland mijn beste tennis weten te spelen en goede resultaten behaald."

De Minaur haalde bij de laatste vier Grand Slams de kwartfinale. In totaal pakte hij achttien ATP-finales, waarvan hij de helft won. Vorig jaar pakte hij de titel in Rosmalen zonder een set af te staan.

"Ik heb altijd genoten om hier te zijn."