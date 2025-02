'Eerst had ik tien mensen in dienst, nu vier', markt zonnepanelen ingestort

Bedrijven die zonnepanelen installeren, schakelen noodgedwongen massaal over op ander werk. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant langs verschillende installatiebedrijven. Een paar jaar geleden kwamen ondernemingen die zonnepanelen verkochten en installeerden nog om in het werk. Nu zijn de opdrachten zo goed als opgedroogd.

“Eerst had ik tien mensen in dienst, nu nog maar vier. Dat was natuurlijk wel schrikken. Wat je zelf hebt opgebouwd, zie je ineens flink krimpen. Maar het had veel erger kunnen aflopen. Ik ken bedrijven die 20 tot 30 mensen in dienst hadden en die hun hoofd niet boven water hebben weten te houden. Zij richtten zich alleen op het installeren van zonnepanelen, daar ga je het gewoon niet meer mee redden."

De situatie van Wedak uit Breda is niet uniek. Vele andere bedrijven hebben dezelfde verandering moeten ondergaan. Ook de Tilburgse installatiebedrijven Energieanders en Micazon en het Eindhovense Solar for you kunnen er over mee praten. De aanvragen voor zonnepanelen zijn flink gedaald, zegt de eigenaar van Solar for you: "Eerst had ik 50 aanvragen voor zonnepanelen per maand, nu zijn dat er nog zo'n drie."

Ondanks alle veranderingen denkt Weda er niet aan om te stoppen met zijn bedrijf. "Ik zag de transitie gelukkig aankomen, stoppen is zonde van de tijd die ik in mijn bedrijf heb gestopt."