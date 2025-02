Weer een carnavalstenue bij RKC Waalwijk, een overzicht van eerdere shirts

RKC Waalwijk speelt net als voorgaande jaren de wedstrijd voor carnaval in een speciaal carnavalsshirt. Dit keer is het shirt volledig bedrukt met ruiten in de kleuren rood, geel en blauw van Schoenlapperslaand, zoals Waalwijk tijdens het volksfeest heet.

Het RKC-logo is herontworpen in carnavalsstijl en komt zowel terug op het shirt als de broek. Het tenue is in beperkte oplage beschikbaar. De spelers dragen het shirt op vrijdag 28 februari in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Primeur

In 2020 had RKC Waalwijk de primeur door een ludiek carnavalsshirt te lanceren. Dat zorgde voor veel mediabelangstelling in eigen land, maar ook buiten de landsgrenzen. Een bijzonder detail bijvoorbeeld was de tekst 'Strijd. Passie. Dorst', een knipoog naar de oorspronkelijke slogan 'Strijd. Passie. Trots.'

In de daaropvolgende jaren bleef RKC Waalwijk nieuwe shirts rond carnaval presenteren. In 2021 voetbalde de club in een zwart shirt met daarop gele, blauwe en rode confetti. Het zwart stond symbool voor dat vanwege corona carnaval niet gevierd kon worden zoals voorheen.

Finn Stokkers in het speciale shirt thuis op de bank. (Foto: RKC Waalwijk).

In 2022 prijkte op de achterkant van het rood, geel en blauwe shirt de tekst 'Three Little Beers', een parodie op de hit 'Three Little Birds' van Bob Marley. Op het logo stonden drie RKC-leeuwen in de polonaise.

RKC-spits Michiel Kramer in het speciale carnavalstenue (foto: RKC Waalwijk).

In 2023 ging de opbrengst naar Giro555 voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Het carnavalsshirt van RKC (Foto: RKC Media)

Vorig jaar was het shirt een mix van de traditionele kleuren rood, geel en blauw, opgedeeld in kubuspatronen. In ieder kubusje was een 'carnavalsdetail' te zien, zoals een masker of een prinsensteek.

De carnavalsshirts staan vol met details over verbinding (afbeelding: RKC-Waalwijk)

FC Den Bosch

Ook FC Den Bosch lanceerde eind januari een speciaal carnavalsshirt, waarin het op vrijdag thuis speelt tegen Telstar. "Het zwarte shirt met gouden en rood-wit-gele details is gebaseerd op de Oeteldonksje jasjes", aldus de club.