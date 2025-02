Mogelijk explosief ontdekt in woning, politie neemt camera mee

In een huis aan de Hortensialaan in Helmond is woensdagochtend een mogelijk explosief gevonden. De vondst werd gedaan tijdens een lopend politieonderzoek in het huis. De politie heeft het onderzoek afgerond en meerdere spullen meegenomen, waaronder een bewakingscamera.

Omdat het om een mogelijk explosief gaat, werd ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. Het is onduidelijk wat er precies is gevonden. Waarom de politie in het huis was, is nog onbekend. De politie doet nog geen verdere uitspraken over het onderzoek.

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision.