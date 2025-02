23-jarige man omgekomen door dodelijke schietpartij

Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij maandagavond onder een appartementencomplex aan de Professor Regoutstraat in Oss, is een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het onderzoek in de buurt gaat vandaag weer verder, meldt de politie woensdag.

De recherche is nog altijd druk bezig om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Dinsdag waren er meerdere invallen in de buurt. "Dat gebeurde bij meerdere woningen aan de Professor Regoutstraat in Oss. Vanwege het lopend onderzoek kan daar nu niet meer informatie over gegeven worden", aldus de politie.

Dinsdag is er ook sporenonderzoek gedaan. Daarbij is gekeken of de sporen wijzen naar een 'bepaald type vuurwapen' en zijn er 'reconstructies gemaakt van het schietincident'. Knallen

De hulpdiensten kregen om halfelf een melding van een bewoonster die knallen had gehoord. "Dat bleken schoten te zijn geweest", zegt een woordvoerster van de politie. LEES OOK: Man overleden bij schietpartij in Oss De schietpartij vond plaats in de kelderboxen onder het appartementencomplex. Volgens de woordvoerster werden er meerdere schoten gelost. In een raam bij de kelderboxen zitten kogelgaten.