Archeologen ontdekken middeleeuwse toren bij graafwerkwerkzaamheden

Er is een 'bijzondere ontdekking' in Breda gedaan, laat de gemeente woensdagmiddag weten. Een dag eerder werden fundamenten van een middeleeuwse toren ontdekt. Archeologen vonden de restanten van een zogenoemde waltoren bij graafwerkzaamheden aan de Vlaszak in het centrum van de stad. "We kregen een paar dagen om onderzoek te doen", vertelt Erik Peters, gemeentelijk archeoloog van Breda.

De restanten werden gevonden tijdens graafwerkzaamheden voor de herinrichting van de Vlaszak. Een van de archeologen die erbij was, was Erik. "Normaal loopt hier een weg overheen en kunnen we er niet bij." De stadsarcheologen kregen een paar dagen de tijd om onderzoek te doen. "Het is natuurlijk een belangrijke weg die zo kort mogelijk afgesloten mag zijn. Dus we moesten doorwerken." Na twee dagen zoeken vonden ze restanten van de oude toren. "Dat dit tevoorschijn is gekomen, is hartstikke leuk. Het bevestigt onze inzichten dat er vroeger hier een oude stadsmuur was." In de dertiende eeuw kreeg Breda een wal om de stad. Een eeuw later werd er een muur tegenaan gebouwd. De gevonden toren stond destijds in de wal en behoort dus hoogstwaarschijnlijk bij de oudste fase van de dertiende-eeuwse omwalling.

Een tekening van hoe de wal in de dertiende eeuw zou hebben gelopen. Met in die wal de Waltoren (foto: Gemeente Breda).

De restanten van de zogenaamde 'waltoren' werden op ongeveer zestig centimeter onder straatniveau gevonden. "We vonden een halve cirkel aan middeleeuwse bakstenen." "Maar omdat we alleen de fundamenten van de toren hebben gevonden, is het lastig om te zeggen hoe hoog de toren is geweest", vult Erik aan. Inmiddels liggen de restanten weer onder een laagje zand. "We kregen niet langer de tijd, want de herinrichting moest weer verder. Maar goed, de grond is de beste manier om het te bewaren." Er zijn al meerdere ontdekkingen gedaan aan de Vlaszak sinds de herinrichting. In november vorig jaar werden er menselijke resten gevonden die bij de begraafplaats van het Gasthuis hoorden. Deze zijn nu te vinden in het Stedelijk Museum Breda. HIER LEES JE MEER: Dertig graven van eeuwenoud militair hospitaal gevonden in Breda Begijnhof Breda geeft eeuwenoude geheimen prijs