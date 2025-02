Kaya en Pleun stonden 8 jaar op een wachtlijst, nu kunnen ze samenwonen

Het mag geen nieuws heten, maar er is een gierend woningtekort. Het Eindhovense initiatief van DeelWonen moet daar een klein handje bij helpen. Een paar voorwaarden: je mag geen koppeltje zijn, je bent geen student meer, volwassen en je bent al even op zoek. Voldoe je aan die eisen? Dan mag je misschien eindelijk hotel mama verlaten.

Haar splinternieuwe huisgenoot, Pleun, zat in hetzelfde schuitje. Zij is 25, ook werkend en stond hiervoor zeven jaar op de lijst voor een eigen stekkie. Allebei zochten ze los van elkaar. Maar toen ze van DeelWonen hoorden, besloten ze dat sámenwonen ook wel prima is.

Neem Kaya. Ze is 26, werkt in Eindhoven en is naar eigen zeggen een échte Strijpse. "Zonder dit initiatief had ik nog een tijdje bij ons mam moeten blijven wonen", zegt ze. Ze heeft acht jaar op de wachtlijst voor een huisje gestaan.

Dat komt omdat het eengezinswoningen zijn, die te groot zijn voor iemand in z'n eentje. Terwijl 60 procent van de zoekenden alleenstaand is. Daar moet die 'deelwoning' de oplossing voor bieden. Samen, als twee alleenstaanden, in één huisje. Je moet een woonkamer, keuken en badkamer delen, maar verder heb je sowieso één kamer helemaal voor jou alleen. Een soort studentenhuis, maar dan voor niet-studenten. En je krijgt voorrang als je elkaar al kent, zonder dat je samen een huishouden bent. Het is namelijk verder no strings attached.

Het concept van DeelWonen is simpel. Er zijn teveel mensen die nog een huisje zoeken, in verhouding tot te weinig huisjes om aan hen te geven. "Dit is één van de oplossingen", zegt wethouder Mieke Verhees, die de woonportefeuille onder zich heeft. "Enerzijds zijn we heel veel aan het bouwen, anderzijds zijn er ook wijken met huizen die te weinig worden bewoond", legt de wethouder uit.

Er zijn nu nog maar 25 huizen in de roulatie, maar de bedoeling is dat het er veel meer worden. Eerst moet er ook gekeken worden naar de haken en ogen van het samenwonen in een deelwoning. "Bijvoorbeeld of één badkamer genoeg is, of dat we er toch nog eentje bij moeten bouwen", vertelt Roy Beijnsberger van de woningcorporatie. "Maar in principe is het idee dat we niks aan de woningen veranderen."

"470 euro kale huur is het, per persoon", vertellen Kaya en Pleun. "Dus dit is een topoplossing. Maar er zit wel heel veel tijd en geld in. We hebben lang geklust, dus we zijn wel trots. Niet alles ging soepel."

Samen mogen Kaya en Pleun vijf jaar in het huis blijven zitten. Als ze daarna doorgaan, hoeven ze hun hoge plekje op de wachtlijst verder niet meer in te leveren. Die loopt gewoon door. "Er zit nu een maandje op, maar die vijf jaar houden we wel met elkaar uit", lacht Kaya. "Ja, dat komt wel goed."