Van der Poel laat WK op de weg schieten voor WK mountainbike

Mathieu van der Poel slaat de WK wielrennen op de weg in Rwanda in september over. De 30-jarige renner uit Hoogerheide verlegt zijn focus na de Tour de France op de WK mountainbike in september.

In het voorjaarsprogramma, dat Van der Poel en zijn ploeg Alpecin-Deceuninck woensdagmiddag presenteerden, zitten weinig verrassingen. Van der Poel begint zijn seizoen in de Tirreno-Adriatico, waarin hij eerder al drie etappes won. Hij slaat Strade Bianche over. Na Milaan-Sanremo richt hij zich op de kasseiklassiekers, met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix als belangrijkste koersen, schrijft de NOS.