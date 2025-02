Vader verkracht eigen dochter tijdens 'goed gesprek': 40 maanden cel

Quinthon M. (44) uit Helmond moet veertig maanden de gevangenis in, waarvan twaalf voorwaardelijk. Dat werd woensdag duidelijk in de rechtbank van Den Bosch. De man heeft op een gewelddadige manier seksuele handelingen gepleegd bij zijn 12-jarige dochter. Daarnaast heeft hij een 12-jarige jongen mishandeld, omdat die zijn dochter had gepest.

Het was een heftige zitting twee weken geleden. In de rechtbank in Den Bosch zat vader Quinthon M. duidelijk op zijn praatstoel over best wel ingewikkelde beschuldigingen. De mishandeling van de pestkop die zijn dochter al een tijd het leven zuur maakte, was nog wel de minste beschuldiging.

Volgens M. was zijn dochter van 12 een moeilijke meid met wie hij veel problemen had en die al de nodige zorg had gekregen van verschillende instanties. Hij was bang dat zij contact had met een loverboy of pedofiel en eiste toegang tot haar telefoon. Volgens zijn eigen, Antilliaanse, normen en waarden hielp dreigen met klappen het beste.

Uit de hand gelopen

Op 23 februari vorig jaar liep het helemaal uit de hand. Nadat het meisje klappen had gekregen omdat ze de inloggegevens niet wilde geven, wilde M. het toch een beetje goed maken. Hij beloonde haar met een knuffel toen ze de gegevens uiteindelijk had gegeven. Vervolgens ging hij op de bank met haar praten terwijl de andere kinderen al naar bed waren.