Een reisprik halen bij de GGD? Hier kan dat de rest van het jaar niet meer

Ga je binnenkort op reis? Een reisvaccinatie halen bij de GGD is zeker in het zuidoosten van de provincie ontzettend lastig op dit moment. In Helmond en Eindhoven is het zelfs onmogelijk om de rest van het jaar nog een afspraak te maken. De GGD kampt daar met personeelstekorten.

Ook op andere plekken in de provincie kan het moeilijk zijn om een reisvaccinatie in te plannen. In Den Bosch, Uden en Oss zijn tot en met juni maar enkele dagen beschikbaar de komende maanden. Ook in Tilburg is pas in april weer volop beschikbaarheid. In Breda kunnen vakantiegangers vanaf maart daarentegen bijna dagelijks terecht voor een vaccinatie.